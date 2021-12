Biberacher Schüler retten indische Familien vor dem Hungertod

Helfen macht Freude, Helfen gibt Sinn. Seit acht Jahre unterstützen Schüler und Lehrer der Gebhard-Müller-Schule Kinder und deren Familien in Nordwestindien, die dort unter schlimmsten Verhältnissen in Steinbrüchen schuften. Die Hilfe lindert Not und gibt Perspektive. Aber auch die Biberacher Schüler profitieren.

Zwischen 10 000 und 20 000 Euro fließen jedes Jahr von der Gebhard-Müller-Schule (GMS) nach Rajasthan in Indien. Ein Viertel spenden die etwa 1000 Schüler, ein weiteres die 85 Lehrer. SZ-Leser, die die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützen und weitere private Spender tragen zu der stattlichen Summe bei.

Lebenserwartung liegt bei 40 Jahren

Ein Großteil des Betrags finanziert die Kerala-Bhakar-Schule und ermöglicht 65 Kindern im Grundschulalter Bildung. Es sind Kinder, deren Familien in Steinbrüchen schuften, die so wenig verdienen, dass schon die Kleinsten mit anpacken müssen, damit das Geld für das Allernötigste reicht. „Man kann sich das gar nicht brutal genug vorstellen“, sagt Ralph Lang, Religions- und Vertrauenslehrer an der MES, der die Hilfe 2014 initiiert hat. „Die Kinder stehen da mit Meisel und Hammer, schleppen Steine, atmen den Staub ein.“ Etliche Arbeiterinnen und Arbeiter sterben an einer Staublunge, die Lebenserwartung liegt bei 40 Jahren.

Wenn die Eltern sterben, müssen die Kinder erst recht ran. 80 Prozent der Mädchen können in der Region weder lesen noch schreiben, berichtet Lang. Dabei sind sie eher die Klugen, wenn sie erst mal in der Schule sind, berichtet er. Inzwischen hat die dritte Schülergeneration die Schule verlassen. Weil ihre Eltern ihnen nicht helfen können, tun sich die Kinder auf weiterführenden Schulen schwer. Deshalb ermöglicht die GMS ihnen nun Nachhilfe, eine Art Booster-Unterricht am späten Nachmittag, erklärt Lang.

Schüler verhandeln per Skype

Die deutschen Schüler diskutieren und verhandeln per Skype mit der Partnerorganisation Gravis in Indien, wie am besten geholfen, welche Projekte gefördert werden können. Dazu müssen die Schüler betriebswirtschaftlich kalkulieren, schließlich soll „kein Tropfen verschüttet werden“, sagt Lang.

So finanzieren die Biberacher allen Arbeitern im Steinbruch Schutzmasken, um das Krankheitsrisiko zu minimieren, sie lassen die Steinbruchbesitzer in grundlegendem Arbeitsschutz schulen. Über ein Bewässerungssystem können die Familien Gemüse anbauen und haben zusätzliches Einkommen, wenn sie die Ernte auf dem Markt verkaufen. Dorthin bringt die Frauen das Fahrrad, das alle Mädchen erhalten, damit sie sicher zur Schule kommen. „Es sind diese kleinen Mosaiksteine, die Wirkung haben“, sagt Lang.

Unterricht unter freiem Himmel

Die Auswirkungen von Pandemie und Lockdown dagegen waren brachial. Mit Hilfspaketen aus Reis, Linsen, Öl, Gewürzen und Seife haben die Biberacher das schiere Überleben der Familien gesichert. Als die Schule geschlossen war, fuhren die Lehrer in die Dörfer und unterrichteten die Schüler in kleinen Gruppen unter freiem Himmel. Die Flipcharts, die als Tafel dienten, wurden aus den Spendengeldern bezahlt. „Corona wird für Indien weiter Überraschungen bereithalten“, befürchtet Lang.

Im Frühjahr werden die Schüler wieder in Zusammenarbeit mit der Organisation vor Ort entscheiden, wie sie die Spenden – auch der SZ-Leser – investieren werden. Ihr Engagement hat große Wirkung auf die Mädchen, Jungen und jungen Erwachsenen in Biberach, sieht der Theologe. Während sie psychisch unter dem Lockdown hier litten, tat es gut, dass sie in der Ferne Gutes ermöglichen konnten.

Dass ihr Engagement diesen Sommer von einem älteren Herrn mit einer Einzelspende von 1500 Euro gewürdigt wurde, habe sie unglaublich stolz und froh gemacht. Einige Ehemalige setzen ihr Engagement für die Kerala-Bhakar-Schule in Studium oder Ausbildung fort. „Zu sehen, ich tue etwas Gutes, ist unglaublich aufrichtend für die Schüler“, sagt Lang. Insbesondere für die schwachen. Dass es für die Kinder in Indien das Großartigste überhaupt ist, in die Schule gehen zu dürfen, verfehlt bei ihnen die Wirkung nicht.