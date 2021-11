Biberacher Hospiz investiert 44 000 Euro

Zum zehnjährigen Bestehen hat das Biberacher Hospiz Haus Maria wesentliche Ersatz- und Neubeschaffungen getätigt, die das Befinden der Schwerkranken und Sterbenden verbessern und ihre Pflege erleichtern soll. So wurden im Jahr 2020 neue Duschstühle, ein Ultraschallgerät und eine Infusionspumpe besorgt. In diesem Jahr ließ das Hospiz Haus Maria sämtliche Pflegebetten und Nachtschränke sowie einen Teil der Ausstattung im Esszimmer erneuern. In Kürze wird die zentrale Sauerstoff-Anlage modernisiert.

Die Kosten während der zwei Jahre betragen insgesamt rund 44 000 Euro. Sämtliche Auslagen trug der Förderverein Hospiz aus Mitgliedsbeiträgen und großzügigen Spenden der Bevölkerung.