Biberacher Firma Vollmer eröffnet neue Niederlassung in Japan

Ein neues Gebäude für seine Niederlassung in Japan hat der Schärfmaschinenhersteller Vollmer aus Biberach in Betrieb genommen.

Tradition und Innovation passen zu Japan und zum schwäbischen Schärfspezialisten Vollmer aus Biberach. Kein Wunder also, dass der Neubau der japanischen Niederlassung des Maschinenbauers beides vereint: Beim Bau des Gebäudes in der Stadt Ageo (226000 Einwohner) hat Vollmer nicht nur auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit geachtet, sondern den Baugrund auch traditionell von einem Shinto-Priester weihen lassen. Nach acht Monaten Bauzeit fand kürzlich der Umzug statt.

Offizielle Einweihung im Juni 2022 geplant

In Ageo, einer Stadt rund 40 Kilometer nördlich von Tokio, fand im Dezember 2020 für den Neubau von Vollmer Japan das Jichinsai statt: Bei diesem Ritus hat ein Shinto-Priester die rund 1700 Quadratmeter große Baufläche geweiht, auf der anschließend das neue Gebäude der Vollmer-Niederlassung in Japan entstand. In die Ecken der Büro- und Nutzräume wurde zudem, wie es die Tradition vorsieht, Sake, Salz und Reis gestreut. Mitte September 2021 feierte Vollmer eine Pre-Opening-Party mit Partnern und Zulieferern – die offizielle Einweihungsfeier ist für Anfang Juni 2022 geplant.

Das japanische Vollmer Team freut sich über die neue Niederlassung in der Stadt Ageo, die rund 40 Kilometer nördlich von Tokio liegt. (Foto: Vollmer)

„Wir haben uns in Japan für einen kompletten Neubau entschieden, weil einerseits unsere bisherige Bürofläche zu klein wurde und wir mit dem Neubau die Bedeutung des japanischen Markts für Vollmer unterstreichen wollen. Jetzt haben wir auf gut 1000 Quadratmeter Büro- und Nutzfläche auch Platz für einen eigenen Showroom für unsere Kunden“, sagt Carl Moser, Vollmer Niederlassungsleiter in Japan. „Andererseits setzten wir ein Signal in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit mit einer Solaranlage auf 250 Quadratmeter Dachfläche sowie einer geplanten Ladestation für E-Autos.“

Solaranlage und E-Ladesäulen

Die Solaranlage deckt in den Sommermonaten einen Großteil des Eigenbedarfs des Standorts ab. Ein weiterer Baustein des Konzepts ist, die Installation von drei Ladesäulen für Elektroautos ab Januar 2022 und die Anschaffung von Plug-in-Hybrid-Autos als Firmenfahrzeuge. Im Neubau wurde Nachhaltigkeit auch mit Blick auf die aktuell 16 Mitarbeitenden realisiert: So hat Vollmer nicht nur eine kleine Cafeteria für Meetings und Pausen eingerichtet, sondern achtet auf ergonomische Arbeitsplätze. Auch gibt es ein großes Teilelager, in dem die wichtigsten Ersatzteile stets vorrätig sind und innerhalb kürzester Zeit an den Kunden versandt werden können.

Im Showroom befinden sich bis zu fünf Schärfmaschinen, die den Kunden nicht nur live präsentiert werden, sondern darüber hinaus für Testbearbeitungen von Werkzeugen genutzt werden. „Vor mehr als 20 Jahren haben wir Vollmer Japan gegründet und konnten mit dem jetzigen Neubau die Erfolgsgeschichte im Land der aufgehenden Sonne fortschreiben“, sagt Jürgen Hauger, Geschäftsführer der Vollmer Gruppe. „Japan spielt eine zentrale Rolle für unsere Positionierung auf dem asiatischen Markt und ist auch für unsere Internationalisierung wichtig, die wir durch Niederlassungen in 14 Ländern kontinuierlich ausbauen.“