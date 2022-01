Biber flutet Ortsrundweg Kluftern – Bernd Caesar wird Dammbauer wider Willen

Das Wasser der Brunnisach floss ab 1880 etwa 100 Jahre lang schnurgerade am Bahndamm beim Lettenhof dem Bodensee entgegen. 2003 wurde das begradigte Bachbett auf einer Länge von 530 Metern renaturiert. Diese Ausgleichsmaßnahme war zurückzuführen auf den Bau eines zweiten Zeppelin-Ankerplatzes. Die Altarme mit Bäumen und Sträuchern wurden großteils erhalten, neu hinzugekommen sind einige Mulden,Tümpel und ein paar Baum- und Sträuchergruppen.

Seither entwickelt sich die Brunnisach in ihrem Verlauf dynamisch und bietet einen Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen. So siedelte sich seit 2014 etwa auch der Biber wieder an und erschließt seine ehemaligen Lebensräume neu. Denn die heute stark geschützten Nagetiere sind im 19. Jahrhundert in Baden-Württemberg durch den Menschen ausgerottet worden. Nach Angaben des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) wurden die Biber zunächst in Bayern wieder ausgesetzt und breiten sich seither wieder aus. Auch aus der Schweiz und aus Frankreich ziehen die Tiere nach Deutschland. Woher die Biber um 2010 in den Bodenseekreis eingewandert sind, wissen die Experten nicht. „Seit einigen Jahren gehen die Zahlen stetig nach oben“, sagt Dieter Schmid, Biberbeauftragter beim Umweltschutzamt des Bodenseekreis. Sie treten erst in Erscheinung, wenn sie damit beginnen ihren Lebensraum (um-) zu gestalten.

Während Biber im Sommer Gräser und Kräuter essen, ernähren sich die Vegetarier im Winter von Baumrinde – denn Winterschlaf machen sie nicht. Weichhölzer wie Weiden, Pappeln und Eschen stehen bevorzugt auf ihrem Speiseplan. Obst- und Obstgehölze schmecken ihnen, zum Ärger der Landwirte, ebenfalls gut. Das Revier der Tiere dehnt sich von der Burg aus gesehen etwa 500 Meter bachaufwärts und bachabwärts aus. Elterntiere leben im Verbund mit ihren Jungtieren aus dem aktuellen und dem Vorjahr. Sobald die Jungen groß genug sind, werden sie von der Familie vertrieben. Da Biber territorial leben und ihr Revier nicht teilen, verteidigen sie es auch gegenüber Artgenossen aus der Familie bis aufs Blut. Dadurch gehen viele Biber ein und die Population reguliert sich von selbst. (sap/bbb)