Bianca Rippel ist neue Koordinatorin bei „wellcome“

Der Dienst „wellcome“ der Stiftung Liebenau hat im Bodenseekreis seit Oktober ein neues Gesicht: Bianca Rippel übernimmt die Vermittlung zwischen Ehrenamtlichen und Familien, die sich mit ihrem Neugeborenen Unterstützung wünschen.

Aus ihrer eigenen Geschichte kennt Bianca Rippel die Situation, ein Kind zu bekommen und ohne Familie oder soziales Unterstützungsnetzwerk diese Herausforderung zu stemmen, schreibt die Stiftung in einer Pressemitteilung. „Viele Familien, die ein Baby bekommen, befinden sich im Ausnahmezustand“, erklärt Rippel, die Soziale Arbeit studiert hat. Sie sehe sich mit ihrer Vorliebe für bedarfsorientiertes und systemisches Arbeiten genau an der richtigen Stelle. Das Konzept von „wellcome“ habe sie von Anfang an begeistert: „Diese moderne Form der Nachbarschaftshilfe spricht alle Familien an.“

Damit das Abenteuer Familie gelinge, sei es gerade in der Anfangszeit wichtig, einer Überlastung entgegenzuwirken. Laut Mitteilung leiste „wellcome“ seit über zehn Jahren einen wichtigen Beitrag zur Eltern-Kind-Bindung im Bodenseekreis. Eine Ehrenamtliche besuche die junge Familie ein- bis zweimal pro Woche, kümmere sich um das Neugeborene oder um Geschwisterkinder und entlaste die junge Mutter ganz individuell und praktisch im Alltag.

Bianca Rippel habe in ihren Einsätzen als „wellcome“-Ehrenamtliche erleben können, wie sie schon mit wenig Zeit den jungen Müttern eine kurze Auszeit verschaffen konnte. Nun freue sie sich sehr, selbst als Koordinatorin Ehrenamtliche und Familien zusammenzubringen.