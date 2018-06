BGH: Entschädigung bei Verspätung durch verpassten Anschlussflug

Karlsruhe (dpa) - Verpassen Fluggäste ihren Anschlussflug und kommen deshalb am Zielort mehr als drei Stunden verspätet an, haben sie Anspruch auf Entschädigung. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Auf eine Ausgleichszahlung habe der Fahrgast nur ein Anrecht, wenn er später am Zielort ankommt - nicht etwa wenn ein Teilflug verspätet ist. Die Richter gaben damit einer Klägerin recht, die Entschädigung von einer Fluglinie verlangt hatte. Durch einen verspäteten Teilflug kam die Frau erst einen Tag später am Ziel an.