Bezirkspokal für Bösingen II/Beffendorf I

Bezirkspokal: SV Zimmern II – SG Bösingen II/Beffendorf I 1:4 (1:3). Der Bezirkspokalsieger des Jahres 2020 heißt SG Bösingen II/SV Beffendorf I. Durch einen 4:1 Erfolg im Finale gegen den SV Zimmern II hat die Spielgemeinschaft den Pokal zum ersten Mal gewinnen können.

Vor 350 Zuschauern besiegte die Mannschaft von SG-Trainer Manuel Bantle bei ihrer zweiten Endspielteilnahme nach 2017 auf dem Sportgelände des SV Zimmern den SV Zimmern II, der nach dem 1:2 gegen den SV Seedorf im Finale im vergangenen Jahr, erneut leer ausging. Die Spieler von der SG Bösingen II/Beffendorf I feierten nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jonas Toranzo den Triumph ausgelassen.

Dabei bestimmte Zimmern zunächst das Geschehen, kam in der Anfangsphase zu zwei guten Möglichkeiten. Die beste davon hatte Leon Kücking (7.), als er nach einem Eckball den Ball aus sechs Metern freistehend neben das SG-Tor setzte. Doch die Spielgemeinschaft agierte, wie man bei hochsommerlichen Temperaturen (über 30 Grad) auftreten muss – nämlich eiskalt.

So fiel der Führungstreffer durch Simon Jauch (16.) zu diesem Zeitpunkt überraschend. Dabei ging es nach einem leichten Ballgewinn im Mittelfeld im Eiltempo nach vorn. Max Lemperle setzte dabei Simon Jauch mit einem genialen Laufpass in Szene. Letzterer hängte seinen Gegenspieler ab und ließ SVZ-Torhüter Marcel Kammerer mit einem Schuss in die lange Ecke keine Abwehrmöglichkeit. Doch die Gastgeber erzielten nur zwei Zeigerumdrehungen später nach einem Fehler in der SG-Abwehr durch Yasin Bozkurt den Ausgleichstreffer.

Auch danach hatte die Kiener-Elf optische Vorteile. Doch die Gäste agierten gradliniger, waren torgefährlicher. So konnten die Platzherren ein Zuspiel in die Tiefe erneut nicht verhindern, und der agile Florian Supper (22.) traf im zweiten Versuch zum 2:1. „Wir waren im Zentrum einfach nicht präsent genug“, bemängelte SVZ-Coach Sven Kiener auch den zweiten Treffer für die SG.

Auch danach hielten beide Teams das Tempo hoch. Nachdem Supper (27.) in guter Position den dritten Treffer verpasst hatte, verhinderte Christoph Awecker auf der anderen Seite gegen Bozkurt den Ausgleichstreffer. In der dritten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs ging es erneut zu schnell für die SVZ-Defensive und erneut Supper nutzte dies zum 3:1 aus. Allerdings war dieser Treffer umstritten, weil die Gastgeber eine Abseitsstellung monierten. Doch der erfahrene Linienrichter Christian Schneider (SV Gruol) hatte die Fahne unten gelassen, so dass Schiri Jonas Toranzo bei seiner Entscheidung blieb.

Nach der Pause versuchte der SVZ Druck aufzubauen, ließ aber weiterhin die Durchschlagskraft vermissen. Torgefährlicher war weiterhin die SG. So verhinderte Kammerer im SVZ-Tor innerhalb von vier Minuten gleich zwei Mal mit guten Reflexen den vierten Treffer und damit die Vorentscheidung zugunsten der Spielgemeinschaft. Nach 58 Minuten hatten die Gastgeber erneut Glück, als Simon Jauch, nach einer Flanke von Supper, einschussbereit über den Ball trat. Danach verflachte die Partie weiter und alle Bemühungen des SVZ, noch einmal heranzukommen, blieben erfolglos. In der 84. Minute lief Jauch nach einem Konter allein auf Marcel Kammerer zu, letzterer konnte den SG-Angreifer nur noch mit einem Foulspiel im Strafraum stoppen. Toranzo zeigte sofort auf den Punkt, und der eingewechselte Dominik Maier erhöhte auf 4:1.

Stimmen zum Spiel: Marcus Kiekbusch (Bezirksvorsitzender): „Die SG Bösingen II/Beffendorf hat verdient gewonnen. Ich muss aber an dieser Stelle den Verantwortlichen des SV Zimmern, für die Vorbereitung, die ausgezeichnete Organisation und die Umsetzung des Hygienekonzeptes ein großes Lob aussprechen. Des weiteren möchte ich auch den Mannschaften sowie den Schiedsrichtern herzlich danke sagen. Die Umsetzung hat hervorragend geklappt. Es haben alle ihren Beitrag für die Durchführung der Möbel Fetzer Bezirkspokal Endspiele geleistet.“

Sven Kiener (SV Zimmern II): „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten vor der Pause mehr Spielanteile. Die SG hat aber unsere Fehler konsequent ausgenutzt und vor allem auch mehr Siegeswillen an den Tag gelegt. Nach dem 3:1 haben wir es nicht mehr geschafft, den Gegner in Gefahr zu bringen.“

Manuel Bantle (SG Bösingen II/Beffendorf: „Auch wenn wir in der Anfangsphase etwas Glück hatten, hat meine Mannschaft im weiteren Verlauf des Spiels viel Moral und Willen gezeigt. Dafür muss ich meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen.“

SV Zimmern II: Marcel Kammerer – Leon Kücking, Michael Moser (83. Nico Maier), Erik Ihl, Marius Helmke (74. Stefan Herner), Kajetan Kohlmann, Kevin Haxha, Thibaud Natschke (55. Matthias Bürkle), John Hankins (60. David Tamer), Yasin Bozkurt, Oskar Szymanski.

SG Bösingen II/Beffendorf: Frans Dorner – Tobias Mei, Niklas Wulle, Christoph Awecker, Kai Flamm, Benedikt Jochem, Thomas Eger, Florian Supper (83. Benedikt Mei), Benedikt Bantle (61. Marius Haaga), Max Lemperle (81. Dominik Maier), Simon Jauch (88. Andreas Bantle).