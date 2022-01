Bezirksmeistertitel für Nägele und Striebel

Maike Nägele (SF Schwendi) hat sich bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften den Titel bei den Damen A geholt. Hermann Striebel (TC Biberach) gewann den Titel bei den Herren 60. Die Königsklasse der Herren A entschied wieder einmal Benjamin Seifferer (TC Weingarten) für sich. In diesem Jahr wurde im Leistungszentrum im Biberacher Hühnerfeld in insgesamt acht Wettbewerben um die Bezirkstitel gekämpft.

Die Damen-Konkurrenz endete überraschend: Nicht die an Nummer eins gesetzt Angelina Flachs (TC Ravensburg) setzte sich im Finale durch. An diesem Tag war Maike Nägele nicht zu schlagen. Sie dominierte das Endspiel gegen Flachs mit 6:2 und 6:2. Obwohl nur an Nummer drei gesetzt, siegte die Schwendierin fast genauso klar im Halbfinale mit 6:3, 6:2 gegen die zuvor langzeitverletzte Luisa Schöler (SSV Ulm 1846). Flachs dagegen wurde der Einzug ins Halbfinale von Jana Lutz (SC Mengen) recht schwergemacht, sie gab sich erst nach 4:6, 6:2 und 7:10 geschlagen.

Heftig umkämpft war der Sieg bei Herren A. Im 32er-Feld gab es sieben Spiele, die erst im Match-Tiebreak entschieden wurden, so auch die Halbfinalbegegnungen. Nach hartem Kampf erreichte Benjamin Seifferer (TC Weingarten) gegen Philipp Staible (SF Schwendi) mit 6:4, 0:6 und 10:7 sowie Tom Gutermann (SF Schwendi) gegen Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) mit 7:5, 2:6 und 10:8 das Finale. Offensichtlich hatte Gutermann zu viel Kraft ins Halbfinale investiert, das Finale gegen den elf Jahre älteren und als Wettkämpfer sehr erfahrenen Seifferer verlor er glatt mit 1:6, 1:6. Mitfavorit Michael Walser (TC Bad Schussenried) musste unter den letzten Acht sein Match aufgrund von Schulterproblemen aufgeben.

Das 32er-Feld bei den Herren B war ebenso voll besetzt. Im Finale behielt Fabian Schinnerling (TK Ulm) mit 6:4, 6:3 gegen Matthias Leier (TA TV Wiblingen) die Oberhand. Altersmäßig bunt gemischt war das Feld bei den Herren C. Die Bandbreite reichte vom Jahrgang 1978 bis zum Jahrgang 2009, wobei die älteren Semester in der Überzahl waren. Letztendlich erfolgreich war der an Nummer vier gesetzte Jörg Meyer (SV Amstetten), der im Finale die Nummer zwei des Felds, Maurice Weber (SPG Blautal), mit 6:3, 6:3 schlug.

Eine ungewohnte Situation hatte die an Position gesetzte spätere Titelträgerin Nicole Glöggler (VfB Ulm) in der ersten Runde zu überstehen. Johanna Eberhardt (TK Ulm) verlangte der früheren Bezirksmeisterin einiges ab, ehe sie mit 3:6, 6:2, 10:3 ins Halbfinale gegen Sonia Strongone (TC Bad Waldsee) einziehen konnte. Ähnlich erging es Tina Wasner (TV Biberach-Hühnerfeld), die ebenfalls nur knapp mit 4:6, 6:3, 10:7 das Halbfinale erreichte, das von Kathrin Schneider (SSV Ulm 1846) komplettiert wurde. Glöggler machte sowohl im Halbfinale (6:1, 6:1) als auch im Finale, das Wasner gegen Schneider erreichte, kurzen Prozess. Nur ein Spiel ließ sie gegen sich zu und fegte Wasner mit 6:0, 6:1 vom Platz.

Das Finale bei den Herren 40 war eine relativ klare Angelegenheit: Die Nummer eins der Setzliste, Tobias Neumann (TK Ulm), holte sich mit 6:3, 6:1 den Bezirkstitel gegen die Nummer zwei Oliver Heider (TC Langenau). Axel Held (SPG Ailingen/Fischbach/1) und Andreas Brandt (TSG Söflingen/3) lieferten sich bei den Herren 50 ein äußerst ausgeglichenes, spannendes Finale. Das entschied Held knapp mit 6:4, 7:6 zu seinen Gunsten .

Für den bei Herren 60 an Position eins gesetzten Hermann Striebel (TC Biberach) war der Einzug ins Finale eine lockere Sache. Die Nummer 54 der deutschen Rangliste beherrschte seine Gegner Alexander Arnold (TC Bad Saulgau) und Daniel Vogt (TC Ravensburg) ziemlich eindeutig. Im Finale traf er auf den an Nummer zwei gesetzten Ravensburger Willi Maier, der Alfred Mähr (TC Vogt) klar besiegte, dann aber gegen Ferdinand Mähr (TC Ravensburg) in drei Sätzen beim 6:3, 3:6, 10:8 bis hart an seine Grenzen gehen musste. Im Endspiel gab er nach einer Knieverletzung beim Stand von 0:1 auf, Hermann Striebel holte sich vorzeitig den Titel.

„Wie immer war es ein entspanntes Turnier und der Ablauf trotz der vorhandenen Hygienevorschriften ganz problemlos“, bilanzierte Turnierleiter Stefan Hofherr. „Es gab recht spannende Begegnungen und daher war es für mich ein passender Abschluss vom Ehrenamt als Bezirkssportwart des Bezirks Oberschwaben/Alb-Donau.“

Auffallend waren die vielen Meldungen der „Altersklassen-Spieler“ bei den Aktiven. Die Statistik zeigt, dass sowohl bei Herren B als auch bei Herren C jeweils insgesamt 50 Prozent der Gemeldeten bei den 30ern, den 40ern oder sogar den 50ern spielberechtigt gewesen wären. Sollte der Trend anhalten, wäre es in Zukunft durchaus schwieriger, die kompletten Altersklassen auszuspielen.