Bezirksligist SV Geisingen überrascht mit Pokalsieg gegen Marbach

Südbadischer Verbandspokal, 1. Runde: SV Geisingen – FV Marbach 1:0 (0:0, 0:0) n.V.. Überraschung durch den Bezirksligisten: Nach 120 Minuten kämpften die Hausherren den Landesliga-Aufsteiger nieder. Dabei hätte sogar bereits ein Remis zum Weiterkommen gereicht. „Held des Tages“ war nach einem Eckball Spielertrainer Stefan Pröhl, der mit dem Kopf zum Siegtreffer zur Stelle war.

Am Ende der kleinen Hitzeschlacht bei schwül-heißem Wetter sammelten die beiden Teams auch ordentlich gelbe Karten (5/4). Es war der Beleg, dass das Spiel sich in vielen Phasen weitestgehend neutralisierte. Beide Mannschaften mussten auf dem großen Platz viel Lauf- und Verschiebearbeit leisten.

Der Gast tat sich in der ersten Halbzeit enorm schwer im Aufbauspiel. Aus eigenem Ballbesitz gab es kaum zündende Ideen nach vorne und die Durchschlagskraft fehlte. Einzige Möglichkeit zu einem Treffer war in der 40. Minute, als Fabio Mauch alleine in Richtung SVG-Kasten marschierte, jedoch an Keeper Ali Aslanbas scheiterte. Die Mehrzahl an Gelegenheiten vor der Pause hatte Geisingen: Erst verfehlte Simon Indlekofer mit einem Drehschuss aus acht Metern das Ziel (12.), dann hatte Pröhl nach einem Freistoß Pech mit einem gefährlichen Kopfball (34.). Zwei, drei weitere gute Aktionen fanden den Weg nicht ins Marbacher Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel waren beide Teams weiter bemüht, auf das erste Tor zu gehen. Doch die Abwehrreihen standen weitestgehend kompakt und ließen bis zur 90. Minute keinen Gegentreffer zu. Pröhl hatte eine gute Chance (57.), Maximilian Moser traf nur die Latte für den SVG (81.). Die Gäste waren im zweiten Durchgang nun etwas torgefährlicher, doch Aslanbas rettete erst gegen Marco Effinger (79.), dann im Herauslaufen gegen Gerd Müller (87.).

In der Verlängerung köpfte Alexander Stock für den FVM knapp am Lattenkreuz vorbei, ehe in der 114. Minute bezeichnenderweise aus einer Standardsituation das entscheidende Tor fiel. Indlekofer chippte den Ball auf den ersten Pfosten und Pröhl nickte eiskalt ein.

Trainerstimmen: Stefan Pröhl (SVG): „Wir wollten weiterkommen und haben dies wie ich meine nicht ganz unverdient geschafft. Kompliment an meine Jungs: Sie waren gut organisiert und haben unsere vorgegebene Spielweise wie geplant umgesetzt. Aus meiner Sicht hatten wir die Mehrzahl an klaren Torchancen, vor allem bereits in der ersten Halbzeit.“

Patrick Fleig (FVM): „Insgesamt sind wir enttäuscht über unseren Auftritt. Bei uns hat die Spritzigkeit gefehlt, Geisingen war in den Zweikämpfen bissiger als wir. Da müssen wir noch einiges verbessern, vor allem im Offensivspiel.“