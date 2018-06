Bezirksliga: SG Öpfingen kommt böse unter die Räder

In den Samstagsspielen haben die Mannschaften aus der Ehinger Region kein Glück gehabt. Trotz klarer Überlegenheit vor allem in der ersten Halbzeit hatte Schmiechtal am Ende das Nachsehen. Böse unter die Räder kam Öpfingen in Saulgau.

FC Schmiechtal – FV Altheim 2:3 (1:1). – Tore: 0:1 Thomas Buck (10.), 1:1 Christoph Heimberger (11.), 1:2 Thomas Buck (60.), 2:2 Dominik Späth (70.), 2:3 Florian Geiselhart (89.). – Bes. Vork.: Rot Dominik Späth (FC/80.), Gelb-Rot Philipp Kannemann (FC/88.). – FC-Trainer Jens Kannemann ist nicht zu beneiden. Er berichtete von einer ersten Halbzeit, in der der FC Schmiechtal klare Chancen für mindestens drei weitere Tore hatte. Daher war das 1:1 zur Pause für die Gäste recht schmeichelhaft. Altheim ging in der 60. Minute erneut in Führung, die Dominik Späth in der 70. Minute ausglich. Verhängnisvoll dann die Rote Karte (Kannemann: „Eine zu harte Entscheidung.“). Als Philipp Kannemann in der 88. Minute noch Gelb-Rot sah, dauerte es nur eine Minute, bis der Gäste-Goalgetter Florian Geiselhart zum 2:3 einschoss. In der Nachspielzeit hatte Christoph Heimberger bei einem Freistoß den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Torhüter klärte.

FV Bad Saulgau – SG Öpfingen 7:2 (3:1). – Tore: 1:0 Kevin Reuter (7.), 2:0 Mathias Malek (22.), 2:1 Mathias Schüle (27.), 3:1, 4:1 5:1 K. Reuter (45., 47., 55.), 6:1 Bernhard Henning (62.), 6:2 M. Schüle (65.), 7:2 Edwin Rau (80.). – Der Gastgeber war tonangebend und hätte laut FV-Pressewart Jürgen Herrmann durchaus noch höher gewinnen können. Die beiden Gegentore seien auf Leichtsinn der Gastgeber-Abwehr zurückzuführen. Lediglich zwischen der 15. und 30. Minute habe die SG Öpfingen ihre beste Phase gehabt. In dieser Zeit fiel auch der 2:1-Anschlusstreffer. Matchwinner wurde Kevin Reuter, der viermal für den FV traf. (ai)