Bezirksliga: Ebenweiler kann noch siegen

SV Ebenweiler – FC Schmiechtal 2:1 (0:0). – Tore: 0:1 Boris Mack (58.), 1:1 Wolfgang Wetzel (89.), 2:1 Daniel Gauggel (90. +2). – Z.: 80. – BV: Gelb-Rot: Viktor Warth (58./SVE; Meckern). – 30 Minuten war das Spiel ausgeglichen, ehe Schmiechtal stärker wurde, Ball und Gegner laufen ließ, aggressiver war. Das Führungstor entsprang einem Angriff über die rechte Seite, der Ball kam nach innen, am langen Pfosten stand Mack richtig. Danach verpasste es der Gast, mit einem der Konter nachzulegen. Ebenweiler spielte nicht wirklich gut, doch kurz vor Schluss wurde Daniel Gauggel im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Wolfgang Wetzel nervenstark. In der Nachspielzeit segelte eine Flanke aus 40 Metern Torentfernung in den Strafraum, irgendwie sprang der Ball Gauggel an das Schienbein und von dort ins Tor. „Wir wären heute auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Wir waren heute die glücklichere Mannschaft“, sagte SVE-Abteilungsleiter Peter Bixel nach dem Spiel. Ebenweiler (17:24/11) rückt vor auf Rang neun, Schmiechtal bleibt Zwölfter (10:22/8). (mac)