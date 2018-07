Jetzt hat es auch die SG Hettingen/Inneringen erwischt. Am Samstaganachmittag besiegte der TSV Allmendingen die SG, baute die Tabellenführung aus und ist auf den Weg Richtung Herbstmeisterschaft eingebogen. Mannschaft der Stunde bleibt der FV Altheim, der gegen Neufra einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg umbog. Zu einem deutlichen 4:1-Erfolg kam der FC Laiz in Hohentengen.

FV Altheim – FV Neufra/Do. 2:1 (0:1). – FVA: X. Spitzfaden – Stuhler, Frick, Maier, Spöcker – Gaupp, Dubrowiak, Wagner (62. P. Binder), W. Spitzfaden – Reck (89. Schneider), Geiselhart (88. Weller). – FVN: T. Braun – Buck, M. Binder, Maichel, Todor – Metzler, Koch (80. M. Braun), Miller, R. Brehm – F. Brehm, Freuer (70. Spies). – Tore: 0:1 Manuel Freuer (29.), 1:1 Sebastian Gaupp (72.), 2:1 Florian Geiselhart (83.). – Z.: 240. Spiel d. Tages/hgb

SV Daugendorf – FV Weithart 2:2 (2:2). – Tore: 1:0 Tobias Münst (4.), 1:1 Manuel Strobel (25.), 2:1 Frank Ebe (29.), 2:2 Mike Senft (40.). – Z.: 100. – Nach der frühen Führung verpasste es der SVD nachzulegen, nach 20 Minuten wurden die Gäste stärker und glichen aus. Nach einem Zuspiel von Tobias Münst vollstreckte Frank Ebe zur erneuten SVD-Führung. Eine Bogenlampe aus 30 Metern von Mike Senft plumpste ins Tor: 2:2. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Daugendorfer das Kommando und vergaben zwölf Gelegenheiten. Hebeisen traf die Unterkante der Latte, der Ball prallte an den Rücken des FVW-Torwarts und blieb auf der Linie liegen (57.). Dann traf Butscher per Kopf nur den Pfosten (70.).

TSV Allmendingen – SG Hettingen/Inneringen 3:0 (0:0). – Tore: 1:0 Daniel Gumper (48.), 2:0 Heiko Gumper (66.), 3:0 Daniel Gumper (72.). – Nach Chancen auf beiden Seiten wurden torlos die Seiten gewechselt. Kurz nach Wiederanspiel stand es auch schon 1:0. Mit einem Freistoß erhöhte Heiko Gumper auf 2:0. Die Hettinger resignierten. Gegen Ende wirbelten die Allmendinger. (ai)

SV Hohentengen – FC Laiz 1:4 (1:3). – Tore: 0:1, 0:2 Christopher Bauschatz (21./26.), 0:3 Simon Ens (44.), 1:3 Markus Neuburger (45. +1), 1:4 Christian Palumbo (90.). – Z.: 150. – Gelb-Rot: Peter Schuster (62./SVH). – In den ersten zehn Minuten verweigerte der Unparteiische dem Gastgeber einen Elfmeter, danach demonstrierte die Söllner-Elf den Göge-Kickern, was optimale Chancenverwertung ist. Christopher Bauschatz brachte den FCL nach zwei Kontern in Führung. „Laiz hat heute einfach clever die Chancen ausgenutzt“, sagte SVH-Chef Rainer Handte nach dem Spiel. Nach dem Anschlusstreffer traf Neuburger nur den Pfosten (75.).

FC Ostrach – FV Bad Schussenried 3:3 (1:2). – Tore: 1:0 Markus Gipson (32.), 1:1 Martin Schmid (37.), 1:2 Wolfgang Schlaucher (42./FE), 2:2 Christoph Rohmer (80./HE), 2:3 Daniel Metzger (86.), 3:3 Simon Fischer (89.). – Z.: 150. – In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste, die vier, fünf hochkarätige Chancen machte aber der überragende Ostracher Torwart Stefan Müller zunichte. In der zweiten Halbzeit spielte der FCO nun stärker, geriet aber erneut in Rückstand. Eine Minute vor dem Abpfiff trat Christoph Rohmer einen Freistoß, Simon Fischer war mit dem Kopf zur Stelle.

FV Bad Saulgau – SV Uttenweiler 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 Matthias Malek (45.), 1:1 Jasko Ramic (89.). – Z.: 240. – Nach einem halbstündigen Abtasten vergab der FVS Chancen im Minutentakt. Ralph Henning traf aus 25 Metern die Latte, ehe ein Steilpass Matthias Malek fand, der den Ball ins lange Eck zur Pausenführung legte. In Halbzeit zwei war es Malek, der die beste Chance hatte. Eine Minute vor dem Ende war verlor der FVS den Ball, Städter verlängerte, SVU-Trainer Ramic schoss ein. In der Nachspielzeit verstolperte Julian Bechtle freistehend die Siegchance.

VfL Munderkingen – SVBad Buchau 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 Matteo Hummler (64.), 0:2 Alexander Gleich (70.). – Rot: Christian Zitterell (35./VFL). – Trotz Unterzahl waren die Munderkinger lange gleichwertig. Doch nach einer Stunde Spielzeit machte sich Kräfteverschleiß bemerkbar.

Bereits am Freitag (SZ vom Samstag): Ebenweiler – Schmiechtal 2:1.

Spielfrei: FV Altshausen (mac/ai)

Nächste Spiele: 10. Sptg: Sa., 2. Okt., 15 Uhr: Weithart – Allmendingen. – So., 3. Okt., 15 Uhr: Buchau – Saulgau, Uttenweiler – Altheim, Neufra – Schmiechtal, Ebenweiler – Hohentengen, Laiz – Daugendorf, Hettingen – Ostrach, Altshausen – Munderkingen. – Spielfrei: Schussenried.