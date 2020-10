„Beziehungs-Brocken“ findet ein zweites Mal statt

Isny (sz) – Aufgrund der großen Nachfrage gibt es einen Zusatztermin für den bereits ausverkauften Liederabend „Beziehungs-Brocken“ im Rahmen der Landesliteraturtage. Am 4. November, 19.30 Uhr, sind Caroline Schnitzer (Mezzosopran) und Bang-In Jung (Klavier) nochmals im Refektorium des Isnyer Schlosses zu Gast.

Hesse-Trilogie von René Giessen steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Konzertes stehe laut Mitteilung die Hesse-Trilogie von René Giessen. Der weltweit tätige Dirigent und Komponist lebte im Allgäu und arbeitet seit 2015 in Berlin. Mit dem Werk vertont Giessen Gedichte von Stefanie Kemper, Biologin und Schriftstellerin aus Maierhöfen. Sie bezieht sich in ihren Texten auf Erzählungen von Hermann Hesse. Das Werk umfasst die Stücke „Klein und Wagner“, „Siddhartha“ und „Knulpscher Gesang“.

Komponist gibt Einführung

Caroline Schnitzer ist in Wangen im Allgäu geboren und schloss ihr Masterstudium 2020 als Mezzosopranistin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ab. In Isny singt sie Lieder von René Giessen und anderen Komponisten. Bang-In Jung ist in Gwangju/Südkorea geboren und studierte in Seoul Klavier und Musikwissenschaft, anschließend mit Abschluss als Masterstudiengang an der Humboldt Universität Berlin. Sie war bereits als Korrepetitorin bei zahlreichen namhaften Aufführungen tätig, zum Beispiel an der Deutschen Oper Berlin oder bei den Bayreuther Festspielen für die Kinderoper.

Der Komponist René Giessen gibt um 18.45 Uhr eine Einführung zum Programm. Das Konzert findet im kleinen und exklusiven Rahmen im wunderschönen Refektorium des Isnyer Schlosses statt. Tickets sind bei der Isny Marketing GmbH – Büro für Tourismus, Unterer Grabenweg 18, Tel. 07562 975630, info@isny-tourismus.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online über www.isny.reservix.de erhältlich.