„Bezaubernde Cindy“ im Doppel mit „The Voice“

Berlin (dpa) - Erst „The Voice of Germany“, dann die „Bezaubernde Cindy“: So will der Münchner Privatsender Sat.1 sein Publikum gewinnen.

Am 18. Oktober startet um 20.15 Uhr zunächst die Musik-Castingshow in die dritte Staffel. Um 22.30 Uhr folgt die neue, auf sechs Teile angelegte Show mit Cindy aus Marzahn, die einigen Zuschauern bislang unerfüllte Wünsche verwirklichen will, wie Sat.1 am Donnerstag mitteilte.

Die 41-jährige Entertainerin hat bei Sat.1 volles Programm: Ab 13. September steht sie täglich zwei Wochen lang für ihren Sender in der Show „Promi Big Brother“ vor der Kamera und am 2. Oktober moderiert sie den Deutschen Fernsehpreis.