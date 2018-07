Beyoncé, Lady Gaga und Taylor Swift Grammy-Anwärterinnen

New York (dpa) - Beyonce, Lady Gaga und Taylor Swift gehören dieses Jahr zu den Favoritinnen für einen Grammy. Die drei US- Sängerinnen wurden in der Nacht zum Donnerstag in Lo Angeles in mehreren Kategorien für die begehrten Musikpreise nominiert. In der Königskategorie Album des Jahres tritt Beyoncé mit „I Am ... Sasha Fierce“ gegen Lady Gagas „The Fame“ und Taylor Swifts „Fearless“ an. Mitbewerber sind Black Eyed Peas mit ihrer Platte „The E.N.D“ sowie die Dave Matthews Band mit „Big Wiskey And The Groogrux King“.