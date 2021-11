Bewerbervorstellung: Kirchheimer fühlen Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn

Ein Job, zwei Bewerber. Beim Kampf um das wichtigste Amt der Gemeinde treten Projektleiter Stephan Slavik und Wirtschaftsförderer Danyel Atalay gegeneinander an. Am Montagabend hat nun die offizielle Kandidatenvorstellung in der Turn- und Festhalle stattgefunden. Wirkliche Unterschiede in den Wahlkampfthemen gab aber es nur wenige.

Von Anfang an machten beide Bewerber ihre „enge Verbundenheit“ zur Gemeinde deutlich. Slavik (45) ist Ur-Kirchheimer, wohnt seit mittlerweile zehn Jahren wieder hier. Atalay (37) ist der Schwiegersohn der Benzenzimmerer Ortsvorsteherin Ilse Weber und möchte unabhängig vom Wahlausgang nach Kirchheim ziehen. Beide sind verheiratet, haben jeweils zwei Kinder.

Nacheinander hatten die Bewerber die Möglichkeit, sich den Besuchern der Turnhalle innerhalb eines 15-minütigen Zeitfensters vorzustellen. Die Veranstaltung wurde zudem live gestreamt. Im Anschluss folgten mehrere Fragerunden.

Bürgermeisterkandidat Danyel Atalay. (Foto: Screenshot: Masuch)

Er habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche mit Bürgern sowie Vertretern von ansässigen Vereinen und Verbänden geführt, begann Slavik seinen Rede. Zahlreiche Anregungen und Gedanken wolle er mit den auf den Weg nehmen. Seine Kandidatur habe er sich zudem reiflich überlegt, wolle seinen jetzigen Job, Leiter der Qualitätssicherung bei der Ebert-Hera-Esser-Gruppe, bei erfolgreicher Wahl aufgeben. Seine Erfahrungen aus der freien Wirtschaft will der 45-Jährige einbringen, um die Gemeinde voranzutreiben.

Danyel Atalay, derzeit Wirtschaftsförderer im Rhein-Neckar-Kreis und aufgewachsen in Nufringen, betonte, dass es ihm Spaß mache, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. Kirchheim sei ihm bereits zur Heimat geworden. Auch der 37-Jährige hat den Wahlkampf genutzt, um Kontakt zu Bürgern und Vereinen aufzunehmen. Vor allem seine berufliche Expertise möchte er nutzen, um Kirchheim voranzubringen.

Bürgermeisterkandidat Stephan Slavik. (Foto: Screenshot: Masuch)

Inhaltlich setzen Atalay und Slavik im Großen und Ganzen auf die selben Themen. Unter anderem möchten beide das Bretzge-Gelände entwickeln. Slavik plant, auf dem Grundstück eine Kombination aus Bistro, Wohnungen sowie betreutem Wohnen und Gemeinschaftspraxis. Dadurch würde man Arbeitsplätze und einen Anlaufpunkt für Bürger und Touristen schaffen, sagte er. Auch für Atalay bietet das Areal „hervorragende Chancen“ hinsichtlich der Ortskernentwicklung. Die Bretzge müsse ein Ort der Begegnung für alle Generationen werden. Darüber hinaus wolle er sich darum kümmern, dass Leerstände in der Gemeinde belebt würden, so Atalay.

Darüber hinaus waren sich die Bewerber einig, dass sie sich um die ärztliche Versorgung in Kirchheim sowie den Ausbau der Breitbandversorgung bemühen wollen. Beide betonten auch immer wieder die Wichtigkeit der zahlreichen Vereine. Eine „tragende Säule der Gemeinschaft“ für Slavik, der „Schlüssel für ein funktionierendes Gemeinwesen“ für Atalay.

Bezogen auf seine Idee einer Gemeinschaftspraxis, die sich mehrere Ärzte teilen könnten, wandte sich Gemeinderätin Kathrin Reeb eher ernüchtert an Stephan Slavik. Ihre Info sei, dass solch ein Konzept bei den meisten Medizinern wegen der doppelten Fixkosten, die entstünden, nicht gewünscht sei. Sie sei zwar auch an dem Thema dran, doch seine Initiative komme zu spät, so Reeb. Dass man sich „unglaublich“ engagieren müsse, räumte Slavik ein. Doch man müsse Mittel und Wege finden, die ärztliche Versorgung zu gewährleisten, wenn der ansässige Arzt seine Praxis irgendwann schließen werde.

Slavik will Kirchheim klimaneutral gestalten

Stephan Slavik möchte zudem einen genossenschaftlich organisierten Photovoltaikpark in Kirchheim bauen. Wo dieser entstehen soll, wenn Kirchheim doch in einem FFH-Gebiet (Europäische Schutzgebiete für Natur und Landschaft) liegt, war eine weitere Frage. Das Projekt sei noch in der Konzeptphase und er befinde sich in Kontakt mit der Hochschule Aalen, so der 45-Jährige. Es gebe aber zahlreiche Grünflächen, auf denen eine solche Anlage gebaut werden könne.

Von Danyel Atalay wollte Christopher Dittmer, der seine Frage eingereicht hatte, wissen, was er Unternehmern und Handwerkern der Gemeinde bringen könne. Betriebe würden mit ihm einen Partner bekommen, der ihre Anliegen ernst nehme, so der Wirtschaftsförderer. Er habe festgestellt, dass es viele junge Menschen in Kirchheim gebe, die gründen und investieren wollten. Als Bürgermeister wolle er eine „Gründungsinfrastruktur“ anbieten.

Ob er nicht zu überqualifiziert für das Kirchheimer Bürgermeisteramt sei, war eine andere Frage. Er betrachte sich nicht als überqualifiziert, sondern als genau richtig geeignet, entgegnete Atalay. Er habe zudem noch viel zu lernen.

Engagierte Kandidaten

Nach den Einzelvorstellungen folgte eine gemeinsame Fragerunde beider Kandidaten, in der nacheinander zum selben Thema geantwortet werden musste. Ob die Kandidaten gesellschaftlich oder ehrenamtlich aktiv sind, wollte ein Besucher wissen. Bis vor Kurzem sei er im Vorstand des Migrationsbeirat der Stadt Mannheim gewesen sowie aktuell noch stilles Mitglied im heimischen Sportverein, so Atalay. Slavik gab an, Ju-Jutsu zu betreiben, Tennis zu spielen und in der Gewaltprävention für junge Menschen tätig zu sein.

Der stellvertretende Bürgermeister Johannes Strauß fragte, was beide tun wollen, damit junge Menschen wieder mehr Verantwortung in der Gemeinde und den Vereinen übernehmen. Man müsse das Interesse frühzeitig wecken und zudem früh in die politische Bildung einsteigen, erläuterte Slavik. Junge Menschen begeistern, den Vereinen beizutreten. Die Verwaltung könne dabei ein starker Partner sein, so Atalay.

Wie steht es mit einem Dorfladen?

Dass ein Dorfladen auf dem Bretzge-Areal entstehen könnte, halten beide Kandidaten für „überschaubar realistisch“. Er würde niemanden ausbremsen, der so ein Projekt antreibt. Doch man brauche kreative Konzepte. Vom klassischen Dorfladen sei er nicht überzeugt, erklärte Atalay. Zudem erachten es beide als wichtig, das ehemalige Kloster wieder zu beleben. Man könne das Standesamt dorthin verlegen. Er wolle, dass das Kloster einen starken Eventcharakter bekomme, sagte Slavik. Beide betonten außerdem, dass sie den Grundschulstandort Kirchheim in jedem Fall erhalten möchten.

Gewählt wird am Sonntag, 5. Dezember. Noch-Bürgermeister Willi Feige, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert, erklärte, dass das Ergebnis wahrscheinlich gegen 19 Uhr feststeht. Ob man es im Rathaus oder in der Turnhalle bekanntgebe, hinge von der aktuellen Corona-Verordnung ab.

Die gesamte Kandidatenvorstellung steht Interessierten noch bis zum Wahltag auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde zur Verfügung.