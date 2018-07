Bewerber nutzen den Marktplatz der Berufe

Die vor zwei Jahren gegründete Interessengemeinschaft „Tannhausen – Wir gemeinsam“(IG) hat mit ihrer zweitägigen Kommunikations- und Gewerbeschau in der Turnhalle und auf dem Gelände davor ihre letztjährige Ausbildungsbörse noch getoppt. 33 Firmen, davon alleine 28 aus Tannhausen, präsentierten ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten oder boten ihre sonstigen Dienste an.

Von unserem Mitarbeiter Horst Blauhut

Der Musikverein Tannhausen eröffnete die Feier in der Turn- und Festhalle, ehe Jürgen Köpfer als Sprecher der IG darauf hinwies, dass bei der ersten Ausbildungsbörse im Vorjahr nur die Tannhäuser Firmen dabei waren, die selber Ausbildungsplätze anbieten. Die gute Resonanz dieser Veranstaltung motivierte die IG, beim diesjährigen zweiten Marktplatz der Berufe das Angebot auf insgesamt 33 Firmen aus Handwerk, Handel, Dienstleistung, Gewerbe und Industrie zu erweitern.

Die über 400 Arbeitsplätze in Tannhausen, darunter sind 48 Ausbildungsstellen, tragen dazu bei, dass Tannhausen nicht nur ein attraktiver Wohnort mit guter Infrastruktur, sondern auch ein interessanter Arbeitsort in der Region ist, mit dem man wuchern kann und der sich sehen lassen kann. Man wolle in erster Linie mit Kunden, Interessenten und Bewerbern in Dialog kommen und nebenbei seine Dienstleistung präsentieren. Neu dabei war, dass verschiedene Firmen durch die drei Punkte in den Ampelfarben rot („Wir suchen Mitarbeiter“), gelb („Wir bieten Ausbildungsplätze an“) und grün („Wir bieten Schnupperstunden oder Schnuppertage an“) ihr aktuelles Angebot und Interesse aufzeigten.

Jürgen Köpfer dankte allen Beteiligten, die dazu beitrugen, dass der zweite Marktplatz der Berufe ein Erfolg wurde, insbesondere der Firma Lan@work, die die Kosten für den großen Schirm im Freien übernahm, und der Firma Holzbau Thorwart, die den nötigen Kran dafür stellte. Für Bürgermeister und Schirmherr Manfred Haase ist die Schau, bei der die 33 Aussteller ihre Verbundenheit mit der Gemeinde aufzeigen, eine tolle Gelegenheit für Aussteller und zukünftige Schulabgänger, erste Kontakte aufzunehmen.

Diese nutzten auch rund zwanzig zukünftige Schulabgänger des Peutinger Gymnasiums in Ellwangen auf Anraten ihres Rektors Dr. Hermann Rieger und des zuständigen Lehrers für Berufsbildung, Peter Preissler, die beide persönlich vor Ort waren und bestrebt sind, dass die Azubis nach ihrer Ausbildung hier in der Region bleiben und nicht in die Ballungszentren abwandern.

Jugend nutzt die Angebote

Gute Informationen zur Berufsausbildung gab es für die Jugendlichen nicht nur am Stand der Bundesagentur für Arbeit, sondern auch bei zahlreichen Firmen, die dies durch farbige Punkte anzeigten und nach Einzelgesprächen sowie gezeigtem Interesse auch optimistisch sind. Von Wört über Stödtlen bis Unterschneidheim kamen die jugendlichen Bewerber. Insbesondere am Sonntag war der Zulauf der Besucher sehr zufriedenstellend, was auch ein wenig am besseren Wetter lag, zumal das Unterhaltungsangebot im Freien mit Bungee-Trampolin, mit einem Rundblick von einer Hebebühne aus 28 Meter Höhe oder das Toreschießen mit einem Kleinbagger mächtig Spaß machte und auch die leibliche Versorgung durch den Musikverein Tannhausen keine Wünsche offen ließ. Blickpunkte waren auch ein Fiat 500 mit Elektroanschluss oder ein Nachbau eines 386 PS-Cabriolets der Marke AC Cobra. Und auch der Schlepperpacours der Ellwanger Landjugend für die kleinen Besucher in Tannhausen sorgte für eine Mords-Gaudi.

Großen Zulauf hatte auch die neue Biogasanlage der Familie Bosch an der Kreisstraße nach Eck am Berg, die einen mächtigen Eindruck hinterließ.