Bewegendes Fest für Feierlustige

Die Bürger der Gemeinde Burgrieden haben am Wochenende gemeinsam mit zahlreichen Gästen das traditionelle Dorffest gefeiert. Zum nunmehr 17. Mal legten sich zahlreiche örtliche Vereine und Gruppen engagiert ins Zeug, um allen Festbesuchern einige frohe, unbekümmerte Stunden zu bereiten. Erneut wurde der schöne Rathausplatz als Burgriedens lebendige Ortsmitte zu einer großen Feierzone mit hunderten von Sitzgelegenheiten und vielen Sonnenschirmen, Verkaufsständen und Hütten. Schon lange vor Festbeginn am späten Samstagnachmittag kamen die vielen freiwilligen Helfer bei den Vorbereitungen ins Schwitzen, so etwa auch die Fußballer des FV Rot und Mitglieder der Narrenzunft Burgrieden, die 220 Zeltgarnituren und etliche Dutzend Sonnenschirme aufstellten.

Facettenreich war außerdem das Programm und das Angebot an Attraktionen und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Um 17 Uhr, bei knackigen 30 Grad Celsius, feuerten die Böllerschützen vom Schützenverein „Hubertus“ Burgrieden Schüsse ab und eröffneten das Fest offiziell. Die umstehenden Beobachter des donnernden Spektakels hielten sich vorsichtshalber die Ohren zu, hatten aber in respektvollem Abstand umso interessierter die Vorbereitung der Schützenbrüder beobachtet. Vor rund zehn Jahren schloss sich die Gruppe des Schützenvereins zusammen, um es bei besonderen Anlässen so richtig krachen zu lassen. Mit den letzten Salutschüssen gingen der Kinderflohmarkt in der Laupheimer Straße und der Bücherflohmarkt des Vereins Lebensqualität (LQ) Burgrieden mit Buch-Upcycling an den Start. Der Trödelmarkt der Kinder und die Bücherbörse der LQ an beiden Tagen, sind fester Bestandteil des Dorffestes im Rottal. Der Bazar ist die beste Gelegenheit, zu Hause Platz zu schaffen und dabei das Taschengeld etwas aufzubessern. Der Spielaufsicht und -leitung des Historischen Vereins Gesamtgemeinde wurde es auch nicht langweilig, denn es gab genügend Publikum, das beim traditionellen „Sax-, Wuscht-, Bixa-Schiaba“ sein Glück versuchen wollte. Vor allem die Jugend schien Gefallen an dem Wettbewerb zu haben, der mit acht attraktiven Hauptgewinnen lockte. Ihre geglückte Premiere auf musikalischem Gebiet beim Dorffest in Burgrieden feierte die Partyband „Coole Runde“ mit Bandleader Lothar Miller. Derweil füllte sich der Festplatz mit vielen auswärtigen Gästen und die „Sugar Baby Movers“ liefen zur Hochform auf. Sie rockten die Bühne unter dem Beifall des Publikums.