Bewaffneter Mann: Viele Hinweise gehen ein

Hat der per Haftbefehl gesuchte und wohl bewaffnete Einbrecher schon wieder zugeschlagen? Das Tatmuster zumindest lässt auf Wolfgang Heinrich Rebay (Foto) schließen, nach dem die Polizei seit gestern fahndet (wir berichteten).

Jüngste Tatorte waren in der Nacht zum Mittwoch das Münsinger Rathaus und der örtliche Bauhof, in die eingebrochen wurde. Erbeutet wurden Bargeld und ein Laser-Distanzmessgerät. Einen Zusammenhang mit den Einbrüchen, die im August an mehreren Orten auf der Schwäbischen Alb verübt wurden und die dem gesuchten 45-Jährigen zugeordnet werden, konnte die Reutlinger Polizei am Donnerstag auf SZ-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Sicher war am Donnerstagabend nur: Der Mann, der sich mit zwei Waffen noch immer auf der Schwäbischen Alb aufhalten könnte, ist noch immer auf freiem Fuß.

Wolfgang Heinrich Rebay wird von der Polizei als gefährlich eingestuft. Sie geht davon aus, dass Rebay im Besitz zweier scharfer Pistolen sein dürfte – erbeutet bei einem Einbruch in ein Zaininger Schützenhaus im August. Ohne die jüngsten Einbrüche werden Rebay schon fünf vorangegangene Einbrüche zugeschrieben. Er ist zudem einschlägig vorbestraft. Auch Raub habe er schon auf seinem Konto stehen, so die Polizei.

Die Beamten des Alb-Donau-Kreises sowie aus Reutlingen bitten die Bevölkerung weiterhin um Hinweise zum Verbleib des Gesuchten. Er ist von markantem Äußeren: 193 Zentimeter groß, schlank und er trägt nacken- bis schulterlange, graumelierte Haare und eventuell einen Bart. Er hat außerdem einen Rucksack bei sich.

Schon am Donnerstag liefen bei der Polizei die Telefone heiß. 20 bis 30 Anrufer verzeichnete die Polizeidienststelle in Reutlingen, die Ulmer Polizei etwas weniger. Ulms Polizeisprecher Wolfgang Jürgens sagte, dass auch Anrufer von der Laichinger Alb Hinweise abgaben. Eine heiße Spur, so die Sprecherin der Reutlinger Polizei, bei denen die Fäden der Fahndung zusammenlaufen, gebe es im Moment jedoch noch keine.

Beide Polizeidienststellen stellten jedoch klar, dass jeder Anrufer ernst genommen und jedem Hinweis nachgegangen werde. Niemand hätte Konsequenzen zu befürchten, sollten abgegebene Hinweise ins Leere laufen.