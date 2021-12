Beurer wünscht als neuer DTB-Kooperationspartner viel Erfolg bei den Deutschen Tennismeisterschaften in Biberach

Auch in diesem Jahr finden die Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des Württembergischen Tennis-Bundes statt. Die Athletinnen und Athleten kämpfen vom 5. bis 12. Dezember 2021 um die Titel bei den Damen, Herren und Mixed. „Bereits zum 50. Mal finden die Deutschen Meisterschaften statt und sorgen damit für ein besonderes Jubiläum in diesem Jahr. Spielerinnen und Spieler und auch wir im Dachverband freuen uns jedes Jahr wieder auf das nationale Tennishighlight im Dezember. Uns erwarten spannende Matches am WTB-Bezirksstützpunkt, bei denen sich viele der besten deutschen Spielerinnen und Spieler keinen Punkt schenken werden“, sagt DTP Präsident Dietloff von Arnim. Den ersten Aufschlag wird Gesundheitsspezialist Beurer garantiert nicht verpassen.

Beurer ist Experte, wenn es um Produkte rund um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Als mehrfacher Sponsor im Sportbereich, unter anderem für den Ulmer Frauenlauf oder Einsteinmarathon sowie einer großen Kooperation mit den Ulmer Basketballern (BBU) ist das Familienunternehmen für seine Unterstützung und Motivation hin zu einem gesunden Alltag bekannt. Nun ist in diesem Jahr eine weitere tolle Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) hinzugekommen – mit rund 1,4 Mio. Mitgliedern der weltweit größte Tennisverband und drittgrößter Sportfachverband in Deutschland. Dies macht das vielseitige Engagement somit perfekt.

Kooperation und Investition im Tennissport

„Als Ulmer Unternehmen mit starkem Fokus auf Gesundheits-, Fitness-, und Wellnessprodukten freuen wir uns besonders, dass die Deutschen Tennismeisterschaften in der Region stattfinden. Seit Mitte des Jahres setzen wir bereits einige spannende Projekte gemeinsam mit dem DTB zur Unterstützung von Vereinen und Trainern um. Als offizieller Partner der vier DTB-Bundesstützpunkte fördern wir außerdem die besten Tennisnachwuchs-Talente und bringen uns auch bei der großen Vereinsaktion ‚Deutschland spielt Tennis‘ mit ein“, sagt Kerstin Glanzer, Marketingleiterin bei Beurer.

(Foto: Christian Kasper)

Als eine der weltbesten Tennisspielerinnen und Ikone des deutschen Tennissports wird auch mit Angelique Kerber zusammengearbeitet. „Angelique Kerber ist das Aushängeschild des Deutschen Tennis Bundes und steht für überaus erfolgreichen Tennissport. Wir freuen uns sehr, sie als Markenbotschafterin gewonnen zu haben und sind überzeugt, dass unsere Produkte und Leitlinien perfekt zueinander passen“, sagt Beurer Geschäftsführer Marco Bühler.

Produktvielfalt für effektive Trainingseinheiten

Das Produktportfolio des Ulmer Familienunternehmens bietet für jedermann – ob Profi-, Nachwuchs- oder Freizeitsportler – passende Trainingsbegleiter oder Entspannungshelfer an. „Genau diese Sortimentsbreite mit insgesamt mehr als 500 Produkten ist unsere Stärke und macht Beurer als weltweit erfolgreiche Marke aus“, ergänzt Kerstin Glanzer.

Den Tennissport dürften vor allem die Highlight-Themen Fitness, Trainingseffizienz, Regeneration und Wellbeing interessieren.

FM200 EM59-Front-Set BF1000-Steele (Foto: Christian Kasper) 1 von 1

Besonders effektiv anwendbar sind beispielsweise der Achillomed® FM 200 zur Entspannung und Hilfe bei Achillessehnenproblemen oder das digitale TENS/EMS-Gerät EM 59 Heat, welches zur medikamentenfreien Schmerztherapie eingesetzt werden kann oder der gezielten Muskelstimulation dient. Bei der detaillierten Analyse von Körperwerten wie Gewicht, Muskel-, Wasser- und Körperfettanteil (inkl. Viszeralfett), Knochenmasse sowie Kalorienbedarf hilft die High-End Diagnosewaage BF 1000 Super Precision. Die moderne Überkreuzmessung mit acht Elektroden macht eine segmentielle Darstellung je Körperzone möglich – dank App-Anbindung sogar mit langfristiger Beobachtung zur optimalen Trainingsgestaltung.

Nun heißt es aber vorerst „Daumen drücken“ in Biberach!

„Tennis begeistert einfach generationenübergreifend in jeder Altersklasse. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Deutschen Tennismeisterschaften viel Erfolg und werden die Ergebnisse mit Spannung verfolgen“, so die Marketingleiterin Kerstin Glanzer abschließend.