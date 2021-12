Betrunkener verursacht Unfall

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 4.10 Uhr auf der Berger Straße links von der Straße abgekommen. Laut Polizei lag dies zum einen an „nicht angepasster Geschwindigkeit“, zum anderen an seiner „starken Alkoholisierung“. Der Mann setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort und kollidierte anschließend mit einem Bushaltestellenschild. Anschließend fuhr er weiter bis in die Untere Mühlbachstraße und verständigte von dort die Polizei.

Die eintreffenden Beamten vom Häfler Polizeirevier stellten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung fest und ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Er wurde außerdem wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

Durch den Unfall entstand laut Schätzung der Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zur Reinigung der Straße wurde die Feuerwehr aus Friedrichshafen angefordert.