Betrunkener tickt aus und landet in Zelle.

Ein 32-Jähriger ist am Montagabend gegen 21.30 dabei erwischt worden, wie er in einem Supermarkt in der Salinen Straße eine Getränkedose stehlen wollte. Auf die Ansprache durch die Verkäuferin reagierte der Mann gleich aggressiv und bedrohte die Frau. Zudem entblößte er sein Geschlechtsteil gegenüber einer Kundin des Marktes. Da der offensichtlich betrunkene Mann zudem weitere Straftaten ankündigte wurde er von den eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Doch selbst in der Zelle hatte der Mann noch nicht genug. Hier beschädigte er eine Gegensprechanlage. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,8 Promille. Dem Mann dürfte am Dienstag nicht nur der Kater Kopfschmerzen bereiten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.