I MMENSTAAD (sz) - Ein betrunkener Opelfahrer am Donnerstagabend um 22.15 einen Skoda gerammt, der in der Kupferbergstraße in Immenstaad stand. Der 74-jährige Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei gegen den Skoda. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Polizei veranlasste beim Unfallverursacher daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und behielt den Führerschein ein.