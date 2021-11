Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 38-jähriger Lastwagenfahrer rechnen, der am Samstagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Tankstellengelände in der Straße „Linderhof“ einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Um einem anderen Sattelzug Platz zu machen setzte er sich laut Polizeibericht hinters Steuer, obwohl er augenscheinlich deutlich betrunken war. Beim Versuch anzufahren, rollte sein Fahrzeug bei leicht abschüssigem Gelände rückwärts. Der Auflieger kollidierte in der Folge mit einer hinter ihm geparkten Lkw und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, die den im Führerhaus seines Lkw schlafenden 38-Jährigen wecken mussten, stellten Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden.

Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher ein.