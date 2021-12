Betrunkener grölt rechtsextreme Parolen

Ein 35-jähriger Mann aus Friedricshhafen hat am Sonntag gegen 1.30 Uhr in einer Bar in der Friedrichstraße rechtsextreme Parolen gegrölt. Laut Polizeibericht gab der Mann vor den Gästen strafrechtlich relevante und nach dem Strafgesetzbuch verbotene, unter anderem ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Gegen die folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und musste zur Verhinderung weiterer Störungen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Die Polizei leitete gegen ihn mehrere Strafverfahren ein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.