Betrunkener gerät auf die Gegenfahrbahn

Ein deutlich alkoholisierter 63-jähriger Honda-Fahrer hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Greuther Straße in Schlatt einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei Friedrichshafen hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Der Mann geriet laut Polizei auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Opel einer entgegenkommenden 42-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigte der Atemalkoholtest beim Unfallverursacher über 1,9 Promille an. Der 63-Jährige musste die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sie behielten seinen Führerschein ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.