Betrunkener Falschfahrer mit Tempo 180 auf der A81 unterwegs

Ein Geisterfahrer hat in der Nacht auf der A81 die Polizei in Atem gehalten und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Er ignorierte auf einer Strecke von 57 Kilometern sämtliche Warnhinweise, Blaulicht, Leuchtschrift und Durchsagen der Polizei. Die Beamten mussten die Autobahn sperren.

Kurz vor 2 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Geisterfahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau: Ein Autofahrer sei auf der falschen Fahrbahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Bereits wenige Minuten später wurde das gleiche im Bereich Geisingen gemeldet. Im Anschluss kam der Geisterfahrer mit hoher Geschwindigkeit einer Polizeistreife auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen entgegen.

Sämtliche Warnhinweise ignorierte der Fahrer des Wagens. In der Zwischenzeit versuchte eine weitere Polizeistreife, die auf der Richtungsfahrbahn Singen - Stuttgart parallel zum Falschfahrer fuhr, durch Haltezeichen, Lautsprecherdurchsagen, Blaulicht und Leuchtschrift den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt mit Geschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometern unbeirrt fort.

Für die anderen Autofahrer ging die Aktion nach bisherigen Ermittlungen glimpflich aus: Wegen des Geisterfahrers musste nur ein Verkehrsteilnehmer in den Grünstreifen ausweichen.

Um eine Gefährdung anderer Autofahrer zu vermeiden, wurde der Verkehr in Richtung Singen an der Anschlussstelle Oberndorf durch Beamte der Autobahnpolizei angehalten. Gegen 2.20 Uhr hielt der 42-jährige Falschfahrer auf der A81 vor Oberndorf an und ließ sich widerstandlos festnehmen.

Ein durchgeführter Alcotest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis stammenden Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

