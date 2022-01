Betrunkener fährt in Gammertinger Schaufenster

Deutlich alkoholisiert war laut einer Mitteilung der Polizei der 24-jährige Fahrer eines VW-Transporters, der am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Sigmaringer Straße in Gammertingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wollte zur Tankstelle und fuhr versehentlich auf das Gelände eines Autohändlers, wo er eine Schaufensterscheibe durchbrach und im Ausstellungsbereich stehen blieb. Nach dem Unfall setzte er seinen VW mit hoher Geschwindigkeit zurück und stieß in der Folge gegen das Standrohr einer Reklametafel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und dass er offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Da ein Schnelltest etwa 1,2 Promille ergab, musste der 24-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo sie eine Blutentnahme veranlassten. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Der Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.