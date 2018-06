Betrunkener Exhibitionist wirft Krücken vor Feuerwehrauto

Aalen (an) - Ein betrunkener Exhibitionist hat am Freitagnachmittag für Aufsehen in Aalen gesorgt. Der Mann zeigte sich in der Friedhofstraße mit heruntergelassenen Hosen mehreren Autofahrern. Weiterhin warf der 28-Jährige mehrere Plastikflaschen in die Kreuzung Bischof-Fischer-Straße und seine zwei Krücken vor ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Der deutlich betrunkene und polizeibekannte Mann wurde von einer Streife in Gewahrsam genommen.

Autofahrer oder Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/ 5240, melden.