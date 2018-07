Betrunkener beleidigt Beamte

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Ortsbereich Scheidegg stellte die Polizei bei einem 35-jährigen Mann Alkoholgeruch fest. Nachdem der Fahrer einen Alko-Test vor Ort verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Laufe der Kontrolle fing der alkoholisierte Mann an, die kontrollierenden Beamten zu beleidigen und setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr. Nachdem die Blutentnahme gegen seinen Willen gemacht worden war, begann der Mann auf der Dienststelle nochmals zu randalieren und beschädigte hierbei ein wenig die Einrichtung. Daraufhin wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und verbrachte so die restliche Nacht in der Arrestzelle.. Er wird nun wegen der diversen Delikte bei der Staatsanwaltschaft Kempten zur Anzeige gebracht. Ob er überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, so die Polizei, werden die laufenden Ermittlungen ergeben.