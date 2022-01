Betrunkener belästigt Frau

Mit einer Anzeige wegen Körperverletzung muss laut Polizeibericht ein 26-Jähriger rechnen, der am Donnerstagmittag in der Markdorfer Markstraße eine 18-Jährige körperlich angegriffen haben soll. Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige habe die Frau mehrfach aufdringlich am Handgelenk gezogen und ließ erst von ihr ab, als eine Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wurde und ihn anschrie.

Die verständigten Polizeibeamten nahmen den 26-Jährigen kurze Zeit später vorläufig fest. Die Atemalkoholmessung ergab bei dem offensichtlich psychisch auffälligen Mann einen Wert von rund 1,7 Promille, woraufhin er in eine Fachklinik gebracht wurde. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.