Betrunkener baut Unfall und lässt Verletzten zurück

Ein angetrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen zwischen Bodnegg und Grünkraut einen Unfall gebaut. Dann lief er weg und ließ einen schwer verletzten Mitfahrer im Fahrzeug zurück. Eine zu Hilfe gerufene Angehörige brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Auto überschlägt sich

Wie die Polizei mitteilt, war der 19-jährige Mercedes-Fahreram Sonntag gegen 5 Uhr mit seinen zwei Mitfahrern auf der Landesstraße zwischen Rosenharz und Grünkraut unterwegs. Dort kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinab, überschlug sich mehrfach und blieb nach einigen Metern auf dem Dach liegen. Ursache für den Unfall waren laut Polizei vermutlich Alkoholeinfluss und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Der 19-Jährige befreite sich selbst aus dem Mercedes und flüchtete zu Fuß. Seine beiden 21 Jahre alten Mitfahrer ließ er zurück. Diese konnten sich aber selbstständig aus dem Wagen befreien und verständigten eine Angehörige. Die Frau brachte einen 21-jährigen Mitfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen in eine Klinik.

19-Jähriger ruft doch noch die Polizei

Der 19-Jährige kehrte unterdessen zurück an die Unfallstelle und verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife stellte bei dem jungen Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab weit über ein Promille, weshalb der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.

Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und zeigten ihn unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden ist.