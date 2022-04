Ein 45-Jähriger randalierte am Dienstag gegen 17 Uhr in der Aalener Innenstadt. Der alkoholisierte Mann hatte die Stühle einer Außenbewirtung umhergeworfen und einen Aufsteller umgeworfen. Auch entblößte sich der Mann vor den Passanten. Da der 45-Jährige sich nicht kontrollieren lassen wollte, nahmen die Polizisten ihn mit auf die Dienststelle. Ein Richter ordnete an, den Mann bis 5 Uhr morgens in Gewahrsam zu nehmen.