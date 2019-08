Betrunkene flüchtet nach Unfall

Lindau (lz) - Eine Frau verursacht einen Und flüchtet nach Österreich. Wie sich herausstellt, war sie betrunken.

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Lindau eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. Eine Dame aus Vorarlberg war mit ihrem Auto die Rickenbacher Straße in Lindau entlanggefahren und aus zunächst ungeklärter Ursache gegen ein rechts geparktes Fahrzeug gestoßen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben, wodurch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. „Die Dame flüchtete vom Unfallort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall allerdings beobachtet. Die Polizei fand die Fahrerin schließlich in ihrer Wohnung in Vorarlberg. Es stellte sich heraus, was die Ursache für den Unfall war: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Deutschland und zudem ein Verfahren in Österreich.