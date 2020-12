Betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Horgenzell (sz) - Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat das Polizeirevier Ravensburg bei Kontrollen in der Alten Poststraße in Horgenzell in der Nacht zum Freitag erwischt. Das teilt die Polizei mit.

Der Atemalkoholtest eines 32-jährigen Audi-Fahrers, den die Beamten gegen 23 Uhr kontrollierten, ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zwei Stunden später hielten die Beamten einen weiteren Audi an, dessen 38 Jahre alter Fahrer mit annähernd gleichen Atemalkoholwert unterwegs war.

Für beide Fahrer bedeutete dies das Ende der Fahrt. Sie mussten die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihr Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.