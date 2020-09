Betrunken Unfall gebaut und Frau geschlagen

Ein Betrunkener hat am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr erst einen Unfall gebaut und dann im Streit seine Frau geschlagen. Zunächst erhielt die Polizei die Nachricht, dass der 33-Jährige mit seinem Auto auf der K2659 von Satteldorf in Richtung Gröningen unterwegs war und über den dortigen Kreisverkehr fuhr. Das stark beschädigte Fahrzeug ließ er an der Unfallstelle zurück und ging sich zu Fuß nach Hause.

Zu Hause teilte der Mann seiner 30-jährigen Frau anscheinend mit, dass er einen Unfall hatte, woraufhin es zu einem Streitgespräch zwischen dem Ehepaar kam. Im Verlauf dieses Streits schlug der 33-Jährige seiner Frau mit der Faust ins Gesicht.

Eine eintreffende Polizeistreife nahm den Mann an seiner Wohnadresse vorläufig fest. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Im Anschluss wurde der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.