Betrunken und unter Drogen gefahren

In Riedlingen hat die Polizei am Mittwoch einen nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 16 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem Opel Mokka in der Berliner Straße. Er kam von der Straße ab und fuhr in eine Hecke. Danach fuhr er auf einem Radweg weiter in Richtung Grüningen. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) sucht Zeugen zu der Fahrt des 61-Jährigen. Der Opel Mokka hatte eine Unfallbeschädigung, die nicht von der Fahrt gegen die Hecke stammte. Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein.