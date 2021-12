Betrunken hinterm Steuer

Nicht ohne Konsequenzen ist eine Fahrt unter Alkohol am Donnerstag in Bad Buchau geblieben. Ein 48-Jähriger war gegen 14 Uhr in der Wuhrstraße unterwegs. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie sein VW nach rechts auf den Gehweg fuhr, dann wendete und schließlich gegen eine Hauswand prallte. Nachdem er geparkt hatte, sprach eine Frau den Autofahrer an. Wie sie später angab, schwankte der Mann dabei. Die Zeugin rief die Polizei, die den Mann zuhause antraf. Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Seinen Führerschein behielt die Polizei. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion „Tu was“. Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps.