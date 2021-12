Betrunken gefahren: 21-Jähriger beschädigt fünf Fahrzeuge

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen in Ravensburg ereignet hat.

Wie die Beamten mitteilen, befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer gegen 2.20 Uhr die Parkstraße in Fahrtrichtung Möttelinstraße. Weil er betrunken war – die Polizeibeamten stellten bei dem jungen Mann einen Atemalkoholgehalt von mehr als einem Promille fest –, fuhr der 21-Jährige auf einen am rechten Fahrbahnrad ordnungsgemäß geparkten Hyundai auf und riss dabei dessen hinteres linkes Rad heraus.

Wegen der Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf zwei weitere vor ihm parkende Fahrzeuge geschoben. Anschließend lenkte der Unfallverursacher seinen Wagen nach rechts und beschädigte dort einen Daimler Benz. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten des Polizeireviers Ravensburg auf etwa 60.000 Euro. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.