Betrunken Fahrrad gefahren

Biberach (sz) - Zu viel getrunken hatte ein Mann am Dienstag in Biberach. Das fiel Beamten laut Pressemitteilung der Polizei am Dienstag um 2.40 Uhr auf. Bei einer Verkehrskontrolle in der Rollinstraße stellten die Beamten bei dem 52-jährige Radfahrer fest, dass dieser nicht mehr fahrtauglich war. Mit seinem Herrenrad fuhr der Mann in Schlangenlinien. Die Polizisten stellten bei dem Fahrer auch Alkoholgeruch fest und führten deshalb einen Alkoholtest durch. Der Mann hatte einen Wert deutlich über dem Erlaubten und kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Der 52-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei.