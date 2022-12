Betrug: 85-Jähriger überweist Geld an falschen Sohn

Nördlingen (ij) - Einer leider mittlerweile gängigen Betrugsmasche ist ein Rieser zum Opfer gefallen. Der 85-Jährige hatte von seinem vermeintlichen Sohn am Dienstag eine Nachricht über den Messenger-Dienst WhatsApp auf sein Mobiltelefon erhalten. Ihm wurde vorgegaukelt, dass dessen Handy kaputt sei und er deshalb mit einer anderen Nummer schreibe. Der gutgläubige Vater sollte eine Echt-Überweisung weiterleiten was zunächst scheiterte. Als der 85-Jährige seinen zweiten und diesmal richtigen Sohn um Hilfe bat, gelang es aber dem geschickten Täter trotzdem, dass es zu einer Überweisung kam. Der Unbekannte konnte einen vierstelligen Betrag im unteren Bereich, ergaunern. Die Polizei rät eindringlich: Seien Sie misstrauisch bei Geldforderungen per Handynachricht, vergewissern Sie sich, ob Ihre Liebsten tatsächlich Geld benötigen, scheuen Sie sich nicht die Polizei anzurufen. Weitere Tipps und Infos zu Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de zu finden.