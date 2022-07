Betrüger versuchen, Senioren in der Region um ihr Geld zu bringen

Wie die Polizei berichtet, haben Betrüger im Laufe des Donnerstag ihr Unwesen in der Region getrieben. Sie riefen in 20 Fällen Senioren an.

Die Täter versuchten es demnach siebenmal in Ulm, sechsmal im Alb-Donau-Kreis, dreimal im Landkreis Biberach und je zweimal in den Landkreisen Heidenheim und Göppingen. Dabei bedienten sie sich verschiedenen bekannten Maschen. Mit Lügen über Unfälle wollten die angeblichen Polizisten und Staatsanwälte ihre Opfer um ihr Erspartes bringen. Ebenso gaben sie sich als falsche Polizisten aus, die nach Wertsachen fragten. Dabei blitzten sie 19 Mal ab, weil die Angerufenen den Betrugsversuch durchschauten. Doch in einem Fall gelang der Betrug.

Im Raum Ulm schockten die Anrufer die Seniorin. Ein Angehöriger hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne man eine Gefängnisstrafe abwenden. Der Aufforderung kam die Frau nach. Einer unbekannten Botin übergab sie dann Bargeld. Diese verschwand dann unerkannt. Angaben zu der Unbekannten konnte die Seniorin nicht machen.

Die Polizei betont, dass sie niemals am Telefon um Geldbeträge bittet. Wer angerufen wird, sollte sofort auflegen, selbst die 110 wählen und den Sachverhalt mitteilen. Am Telefon sollte nicht über persönliche und finanzielle Verhältniss gesprochen werden.