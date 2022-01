Betrüger machen Region mit Schockanrufen unsicher

Unbekannte haben am Montag ihr Unwesen in der Region getrieben, so die Polizei am Mittwoch. Sie riefen in 22 Fällen Senioren an.

Die Täter versuchten es neun Mal im Landkreis Biberach, sieben Mal in Ulm, drei Mal im Alb-Donau-Kreis, zwei Mal in Göppingen und ein Mal in Heidenheim. Mit Lügen über Unfälle wollten die angeblichen Polizisten und Staatsanwälte ihre Opfer um ihr Erspartes bringen. Dabei blitzten sie 20 Mal ab, weil die Angerufenen den Betrugsversuch durchschauten.

In zwei Fällen gelang der Betrug, so unter anderem im Kreis Biberach. Eine 84-Jährige übergab dort um 16 Uhr Bargeld an einen Unbekannten. Ihr war zuvor am Telefon von angeblichen Polizeibeamten vorgegaukelt worden, dass ihr Enkel einen Unfall hatte, bei dem jemand gestorben sei. Sie müsse nun die Kaution für ihn aufbringen, forderten die Täter. Dem kam die Seniorin nach.

Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt den Abholer des Geldes. Der ist etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Mütze mit Schild und dunkle Kleidung.