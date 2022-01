Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Einem falschen Microsoft-Mitarbeiter auf den Leim gegangen, ist eine 59-jährige Frau in Stetten am kalten Markt. Der Betrüger rief bei seinem Opfer an und gaukelte als vermeintlich Angestellter der Computersoftware-Firma vor, dass Viren auf dem Rechner der 59-Jährigen gefunden worden seien. In mehreren Telefonaten bewegte der Täter die Frau dazu, ihn auf ihren Rechner aufzuschalten und tätigte unbemerkt Überweisungen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Glücklicherweise bemerkte die 59-Jährige den Schwindel noch rechtzeitig, beendete das Gespräch und verständigte ihre Bank, die die Zahlungen rückgängig machte. In dem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor Betrügern am Telefon. Immer wieder versuchen Betrüger als angebliche Mitarbeiter von großen Software-Unternehmen durch Tricks an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Wenn Sie Verdacht schöpfen, legen Sie den Hörer auf. Hartnäckige Täter lassen nicht locker. Die Anrufer sprechen häufig Englisch oder gebrochen Deutsch. Betroffene sollten keine sensiblen Daten wie Passwörter, Bankdaten oder von anderen Zahlungsdiensten am Telefon herausgeben und keinen Zugriff zum Laptop gewähren.