Betrüger fischen nach Banking-Daten

Derzeit kursieren recht gut gemachte Phishing-Mails, die den Eindruck erwecken, von der Sparkasse zu stammen, warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA). Die Mails gaukeln den Empfängerinnen und Empfängern vor, dass ihre Push-TAN-Registrierung bald ablaufen wird und umgehend erneuert werden muss.

Wer den Links oder dem QR-Code in der Mail folgt, landet schließlich auf einer gefälschten Seite. Sie soll wie das Onlinebanking-Portal der eigenen Sparkasse aussehen – inklusive dem Namen der Sparkasse, der vorher abgefragt worden ist. So weit sollte man sich aber gar nicht „vorarbeiten“, rät das LKA, sondern die Mail am besten gleich löschen.