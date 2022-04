Betrüger am Telefon

Wie die Polizei berichtet, riefen am Dienstag Unbekannte in 28 Fällen in Haushalten in der Region an. Die Anrufe begannen zur Mittagszeit und zogen sich über den gesamten Nachmittag hin. Die Anrufer bedienten sich dabei verschiedenen bekannten Maschen, um an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. Nach Angaben der Polizei gaben sich die Anrufer als vermeintliche Polizisten aus und erzählten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Man befürchte nun, dass weitere Einbrüche stattfinden könnten. In weiteren Fällen gaben sich die Unbekannten als Bankmitarbeiter aus und wollten an die Kontodaten gelangen. Auch mit Schockanrufen versuchten die Betrüger an Geld zu gelangen. Sie gaben sich als Angehörige aus und gaben vor, einen schweren Unfall verursacht zu haben. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsste nun eine Kaution hinterlegt werden. Den Schwerpunkt bildete die Stadt Ulm mit 13 registrierten Anrufe und vier Anrufen in Heidenheim, meldet die Polizei. Fünf weitere Anrufe waren in übrigen Alb-Donau-Kreis, drei Anrufe im Landkreis Heidenheim und drei Anrufe im Landkreis Biberach. In allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrüger und es kam zu keinem Schaden. Achtung: Die Polizei wird Sie niemals am Telefon um Geldbeträge bitten.

Telefonbetrüger sind derzeit wieder sehr aktiv (wir berichteten), und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.