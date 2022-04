Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr ist eine 39-Jährige in einem lebensmittelerarbeitenden Betrieb in Wassertrüdingen beim Arbeiten an einer sogenannten Ausnehmmaschine mit der Hand in die laufende Maschine geraten. Dabei wurde das Handgelenk der Mitarbeiterin eingequetscht.

Die 39-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen und wurde von den Einsatzkräften des BRK ins Klinikum nach Gunzenhausen eingeliefert.