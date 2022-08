- Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ereignete sich in einem Schotterwerk in Mönchsdeggingen-Rohrbach ein Betriebsunfall. Ein 43-jähriger Arbeiter wollte die Spannung eines Keilriemens an einem Förderband überprüfen und griff hierbei an den Keilriemen. Als sich das Förderband zeitgleich in Bewegung setzte wurden zwei Finger der linken Hand teilamputiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus.