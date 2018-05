Betreuer hinterlassen große Lücke

Letzte Heimspiele einer Saison sind immer auch dazu da, Spieler zu verabschieden, die den Verein verlassen. Das wurde auch beim FV Ravensburg am Samstag gemacht. Robert Henning absolvierte sein letztes Heimspiel für den Fußball-Oberligisten. Deutlich emotionaler wurde es allerdings, als zwei langjährige Betreuer des FV verabschiedet wurden.

Kornelia und Uli Hehle sind in den vergangenen Jahren Woche für Woche von Weiler nach Ravensburg gefahren, um „ihren“ FV zu unterstützen. „Teilweise sind sie ganz früh aufgestanden, um für die Mannschaft zu kochen“, sagte der Sportliche Leiter Peter Mörth. Ihm fiel die Verabschiedung der beiden sichtlich schwer. Viel sagen wollte er nicht, um nicht zu sentimental zu werden. Stattdessen überreichte er den beiden einen eingerahmten Brief sowie einen kleinen Präsentkorb. Schon auf dem Rasen vor der Partie des FV gegen den FC Nöttingen (0:2) hatte Mörth Kornelia Hehle einen Blumenstrauß und Uli Hehle eine Collage überreicht. „Wir verlieren mehr als zwei Betreuer“, sagte Mörth. „Wir verlieren ein bisschen Herz und Seele, denn sie waren Tag und Nacht für den FV ansprechbar.“

Die Mannschaft bedankte sich bei den Betreuern mit lang anhaltendem Applaus. „Viel sagen kann und möchte ich nicht“, sagte ein sichtlich gerührter Uli Hehle. „Es war mir eine Ehre.“ Dann startete die Saisonabschlussfeier im Clubheim.

Für Robert Henning war es am Samstag ebenfalls ein Tag es Abschieds. Der 32-Jährige, der im Sommer 2016 vom SSV Ulm zum FV Ravensburg gekommen war, verlässt den Oberligisten am Saisonende und wechselt zum Bezirksligisten FV Neufra. Dort lässt der Rechtsverteidiger seine Spielerkarriere ausklingen und startet gleichzeitig als Co-Trainer in einen neuen Abschnitt.

Rein sportlich ging es für den FV schon vor dem letzten Heimspiel um nichts mehr. Mit einem Sieg gegen Nöttingen hätte sich Ravensburg die Chance auf Platz vier wahren können, jetzt entscheidet sich am letzten Spieltag, ob der FV Fünfter oder Sechster wird. Platz fünf wäre die bislang beste Platzierung der Ravensburger in der Oberliga.

Den Angriff Richtung Regionalliga hat der FV – auch wegen einer durchwachsenen Hinrunde – nicht geschafft. Ganz anders die TSG Balingen und der FC 08 Villingen. Während die Balinger die konstanteste Mannschaft stellten und mit nunmehr 24 Spielen in Folge ohne Niederlage souverän die Meisterschaft einfuhren, hat auch der Aufsteiger Villingen noch die Chance auf die Regionalliga. Da der SGV Freiberg mit 0:1 beim SV Spielberg verlor, haben die Villinger vor dem abschließenden Spieltag am Samstag Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation sicher. Durch die 1:2-Niederlage am Montag im Finale des südbadischen Verbandspokals gegen den SV Linx verpasste der FC 08 allerdings die erneute Teilnahme am DFB-Pokal.