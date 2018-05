Betrüger setzt Senior außer Gefecht

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt worden ist, ist ein betagter Mann am 24. April Opfer eines Betrügers geworden. Laut Polizeibericht hatte der Betrüger den Senior an jenem Dienstag gegen 10 Uhr in dessen Wohnung aufgesucht und sich als Scherenschleifer ausgegeben. Nachdem der Geschädigte dem Unbekannten drei Scheren ausgehändigt hatte, verließ dieser die Wohnung, um nach nur zehn Minuten wieder zurückzukehren und 400 Euro für seine Arbeit zu verlangen. Da dem betagten Mann der Preis überteuert vorkam, händigte er dem Täter nur 200 Euro aus. Wie die Polizei weiter berichtet, setzte der Täter den Mann dann für wenige Sekunden außer Gefecht und flüchtete mit weiteren 200 Euro aus der Wohnung.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank, sprach hochdeutsch, trug eine schwarze Hose sowie einen langen, schwarzen Mantel.